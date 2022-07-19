Разлука закончилась, началось Большое возвращение.

Как сообщает Day.Az, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter.

"Разлука закончилась. Началось Большое возвращение. Сегодня наши братья начали переселяться в село Агалы, построенное в Зангиланском районе Карабаха, где турецкие компании высокими темпами осуществили реконструкцию и дорожное строительство. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.