https://news.day.az/politics/1480326.html Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи - ФОТО
Разлука закончилась, началось Большое возвращение - Джахит Багчи - ФОТО
Разлука закончилась, началось Большое возвращение.
Как сообщает Day.Az, об этом написал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в Twitter.
"Разлука закончилась. Началось Большое возвращение. Сегодня наши братья начали переселяться в село Агалы, построенное в Зангиланском районе Карабаха, где турецкие компании высокими темпами осуществили реконструкцию и дорожное строительство. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре