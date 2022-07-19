https://news.day.az/politics/1480331.html Жителям села Агалы вручили ключи от их домов - ФОТО
Жителям села Агалы вручили ключи от их домов - ФОТО
10 семей из 58 человек уже переселены в село Агалы Зангиланского района.
Карабахское бюро Trend побывало в доме семьи Махмудовых, переселенной в Агалы, передает Day.Az.
Семья состоит из пяти человек. Переселенцам вручили ключи от качественно отремонтированного 4-комнатного дома. Члены семьи с волнением ознакомились со своим новым домом.
Отметим, что в течение следующих пяти дней в село Агалы будет переселена 41 семья (201 человек).
Представляем вниманию читателей фото из нового дома семьи Махмудовых.
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