ЕС играет значимую роль в постконфликтный период - Джейхун Байрамов
ЕС играет значимую роль в постконфликтный период.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
"Мы выражаем благодарность Евросоюзу, в частности президенту Шарлю Мишелю за посредничество в нормализации отношений между двумя странами, что способствует развитию диалога для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе", - сказала Байрамов.
По его словам, нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией должна основываться на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
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