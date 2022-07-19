Азербайджан высоко оценивает поддержку ЕС в процессе разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.

"Недавно предоставленный со стороны ЕС гуманитарный пакет в размере 4 миллионов евро также включает в себя поддержку разминированию", - сказал Байрамов.