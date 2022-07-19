https://news.day.az/politics/1480337.html Азербайджан высоко оценивает поддержку ЕС в процессе разминирования
Азербайджан высоко оценивает поддержку ЕС в процессе разминирования
Азербайджан высоко оценивает поддержку ЕС в процессе разминирования.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепом Боррелем.
"Недавно предоставленный со стороны ЕС гуманитарный пакет в размере 4 миллионов евро также включает в себя поддержку разминированию", - сказал Байрамов.
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