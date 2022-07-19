Байрамов и Столтенберг обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества

19 июля в рамках рабочей поездки в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и будущим перспективам партнерства НАТО-Азербайджан, а также региональным вопросам.

Джейхун Байрамов выразил удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках партнерства Азербайджан-НАТО. Он затронул вопрос участия Азербайджана в операциях НАТО в контексте вклада в международный мир и безопасность.

Министр проинформировал генсека Альянса о реставрационных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на территориях страны, освобожденных от оккупации Армении. В этом контексте было подчеркнуто, что мины, массово зарытые в освобожденных территориях, являются препятствием для проведения восстановительных/строительных работ и возвращения вынужденных переселенцев. В то же время были отмечены шаги, предпринятые Азербайджаном в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на постконфликтном этапе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Азербайджан является надежным партнером, и высоко оценил оборонные реформы Азербайджана и его вклад в миссии НАТО. Генсек также с удовлетворением отметил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.