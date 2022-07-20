В составленные в Армении документы будут вписывать исторические топонимы Азербайджана

Внесены изменения в порядок восстановления записей в актах гражданского состояния.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, в постановление Кабмина "Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов, связанных с применением Семейного кодекса Азербайджанской Республики" внесены изменения.

Согласно постановлению, в случае, если невозможно получить составленную за рубежом запись акта о гражданском состоянии или информацию о ней, отделы регистрации или консульские управления восстановят этот акт и выдадут соответствующее свидетельство. При восстановлении актов гражданского состояния, составленных в Армении, названия мест будут записываться с учетом рекомендаций Национальной академии наук Азербайджана и в соответствии с историческими азербайджанскими топонимами. Отделы регистрации или консульские управления направят информацию о восстановлении записи в акте гражданского состояния в орган регистрации (за исключением Республики Армения), где имеется первоначальная запись акта.