Проармянские резолюции Европарламента никак не сказываются на отношениях Азербайджана и ЕС

Во вторник, 19 июля, в Баку побывала делегации во главе с председателем комитета по международным делам Европарламента Дэвидом Макалистером. Принимая делегацию, Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказал ряд замечаний по поводу проармянской направленности некоторых документов ЕП и подчеркнул, что Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем даже парламент Армении. Глава государства, вместе с тем, заметил, что, несмотря на все попытки, Европу невозможно изолировать от Азербайджана, а Азербайджан - от Европы.

Напомним, что последняя антиазербайджанская резолюция была принята Европарламентом в марте этого года и называлась "Об уничтожении культурного наследия Нагорного Карабаха". Принята она была по настоянию лоббирующих армянские интересы парламентариев, а во время голосования члены ЕП проявили удивительную солидарность, подавляющим большинством проголосовав "за".

Депутаты Европарламента избираются напрямую, поэтому в этой структуре сохраняется влияние армянского лобби и различных группировок, сказал в комментарии Day.Az председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Это, отметил он, неудивительно, если принять во внимание, что, например, в парламентах Франции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга были приняты антиазербайджанские резолюции, а сами эти страны находятся под влиянием армянского лобби. Это не может не отражаться на настроениях в Европарламенте.

"Однако для нас важно то, что на подходах к Азербайджану испольнительной власти Евросоюза это не оказывает никакого влияния. Подтверждением является визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и подписание в Баку Меморандума о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области энергетики. О том, что резолюции Европарламента не влияют на индивидуальные решения государств и руководства ЕС, мне не раз говорили дипломаты из стран-членов Евросоюза", - сказал Шафиев.

По мнению нашего собеседника, со временем ситуация в ЕП и отношение к Азербайджану будут меняться. Симптоматично, что на последней сессии Парламентской Ассамблее ОБСЕ армянские попытки протолкнуть поправки, направленные против интересов Азербайджана, не увенчались успехом. Правда, ПА ОБСЕ формируется на иной основе - в ассамблее представлены депутаты индивидуальных стран-членов ОБСЕ, а в Европарламенте - избранные путем прямых выборов.

Фарид Шафиев также считает, что на поведение Европарламента могут оказать определенное влияние и последние геополитические события.

"Я имел недавно встречу с польским парламентарием Томашем Паребой, который достаточно критично оценивал подходы своих коллег в вопросе отношений Азербайджана и Армении. Так что не стоит обращать особого внимания на резолюции Европарламента. Наше сотрудничество с ЕС выгодно и Азербайджану, и самому Евросоюзу и будет развиваться, независимо от тех резолюций, которые принимает Европарламент", - сказал глава Центра анализа международных отношений.

Лейла Таривердиева