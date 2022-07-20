МИД Азербайджана и Вьетнама провели политконсультации

В рамках официального визита во Вьетнам заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов 19 июля встретился с министром иностранных дел Социалистической Республики Буй Тхань Шоном.

Как сообщили Day.Az в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, на встрече состоялся обмен мнениями об исторических корнях и текущем состоянии азербайджано-вьетнамских отношений, а также направлениях дальнейшего укрепления связей. Были упомянуты исторические визиты основателя Демократической Республики Вьетнам (ныне Социалистическая Республика Вьетнам) Хо Ши Мина в Азербайджан и великого лидера Гейдара Алиева во Вьетнам, отмечено, что и в настоящее время отношения между двумя странами успешно развиваются в различных сферах. Подчеркнута важность поддержания на высоком уровне политического диалога между Азербайджаном и Вьетнамом, осуществления взаимных визитов, расширения межпарламентских связей и контактов между правящими партиями двух стран. Также состоялся обмен мнениями относительно партнерства между Азербайджаном и Вьетнамом в рамках международных организаций, а также по вопросам региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи азербайджанская сторона, представив информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по восстановлению, строительству, реинтеграции освобожденных территорий, выразила благодарность вьетнамской стороне за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Затем состоялись очередные политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран с участием делегаций, возглавляемых с азербайджанской стороны заместителем министра иностранных дел Эльнуром Мамедовым, а с вьетнамской - заместителем министра иностранных дел Ха Ким Нгоком.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что традиционные дружественные отношения между Азербайджаном и Вьетнамом за последние годы развиваются по всему спектру, обсужден имеющийся потенциал для расширения взаимного партнерства в политической, торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной и гуманитарной сферах. Также была подчеркнута важность осуществления взаимных визитов высокого уровня, укрепления межпарламентских связей.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями о развитии перспектив сотрудничества в региональных и международных организациях, с удовлетворением было отмечено оказание взаимной поддержки между двумя странами в рамках ООН и Движения неприсоединения.

Заместитель министра Эльнур Мамедов принял участие в качестве почетного гостя в конференции "30-летие установления дипломатических связей между Азербайджаном и Вьетнамом: история и перспективы отношений", организованной посольством Азербайджана и Дипломатической академией Вьетнама.

Выступая на мероприятии, Эльнур Мамедов обратил внимание на историю и развитие дипломатических связей между двумя странами, выразил благодарность вьетнамской стороне за поддержку справедливой позиции Азербайджана, основанной на международном праве, в ходе соответствующих обсуждений в Совете Безопасности ООН в период Отечественной войны. Затем заместитель министра представил участникам конференции информацию о возможностях, возникших в регионе после восстановления территориальной целостности Азербайджана, о работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных территориях, о крупномасштабных проектах, осуществляемых в энергетической и транспортной сферах, а также о деятельности в международных организациях, в том числе в Движении неприсоединения.

Также в ходе мероприятия с участием заместителей министров иностранных дел обеих стран был подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Вьетнамской Дипломатической академией.

Наряду с этим, в рамках визита состоялась встреча с руководителями комиссии по внешним связям Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам и межпарламентской группы дружбы Вьетнам - Азербайджан, действующей в Национальной ассамблее Вьетнама.

Заместитель министра Эльнур Мамедов в ходе пресс-конференции с участием представителей ведущих вьетнамских СМИ поделился мнением о перспективах развития отношений между Баку и Ханоем, ответил на многочисленные вопросы о нашей стране.