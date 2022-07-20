Баку - проверенный и надежный партнер Брюсселя, и визит главы Еврокомиссии это в очередной раз доказал

Автор: Орхан Амашов,

заместитель главного редактора газеты "Azernews",

политический обозреватель

Баку и Брюссель подписали исторический Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий целостный проект, начиная от инвестиций в газовый сектор Азербайджана, включая разведку месторождений и существующий трубопровод, увеличения объемов экспорта в Европу и основ постепенного перехода на возобновляемые источники энергии.

Прежде чем перейти к критическим стержням подписанного Меморандума, за пару дней до церемонии подписания общественности просочились некоторые важные положения. Необходимо, чтобы атмосфера, окутывающая геополитику нашего неспокойного века, была брошена проницательным взглядом.

Отношения между ЕС и Россией находятся на самом низком уровне за последние 30 лет. Сценарий апокалипсиса с холодной зимой без российского газа сильно будоражит умы чиновников ЕС, которые в частном порядке не могут не признать, что их решительные шаги несколько запоздали и не обладают достаточной степенью маневренности.

Тем не менее, общественная позиция должна оставаться твердой и воинственной. Ужасная правда ситуации заключается в том, что Европа трещит под исчисляемо мучительным напряжением, вызванным бесспорно честным и праведным, хотя и весьма рискованным стремлением освободиться от оков российского газового господства.

Азербайджан должен сыграть свою роль в постоянно усугубляющемся затруднительном положении ЕС. Это должно быть измерено и тщательно откалибровано. Видение Президента Ильхама Алиева является свидетельством способности относительно небольшой по размеру страны действовать в соответствии со своими высшими потребностями, не опускаясь до высокомерных требований какой-либо из сторон, прокладывая путь к чему-то, что в первую очередь лучше для себя, а также на общее благо человечества.

Видение Президента Ильхама Алиева в отношении того, как должен вести себя Баку, иллюстрируется его ведущей дипломатией при разработке плана, в котором обязательства Азербайджана по сотрудничеству в области энергетики, вытекающие из Московской декларации, подписанной в феврале этого года, находятся в полной гармонии с его твердой поддержкой усилий Европы по диверсификации маршрутов поставок.

Президент Азербайджана всегда преуменьшал слухи о конкуренции между Баку и Москвой в сфере энергетики на том основании, что объемы несопоставимы; 148 миллиардов кубометров в год, которые Россия отправляла в Европу до введения санкций, выходит за рамки экспортных возможностей южнокавказской страны. Президент Ильхам Алиев также сказал, что в тех областях, где небольшие объемы могут иметь значение, стороны избегают конкуренции.

Однако Азербайджан также готов сыграть свою особую роль для ЕС при условии, что в месторождения и существующую систему трубопроводов будет вложено достаточное количество инвестиций. Подписанный Меморандум предусматривает удвоение существующего объема газа с 10 до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году. Это не спасительный объем газа для континента, но он дает Баку право на три принципиальные вещи.

Прежде всего, подписанный документ, помимо своих определяющих черт, является еще и дорожной картой, закладывающей основы долгосрочного партнерства, при официальном признании растущей роли Азербайджана. Вопрос о том, как практически увеличить экспортную мощность Южного газового коридора (ЮГК), - это вопрос глубоких технических сложностей. Некоторые эксперты предполагают, что со временем объемы могут быть увеличены даже втрое при условии проведения необходимого инфраструктурного наращивания.

Прошло менее двух лет с тех пор, как Южный газовый коридор начал работать на полную мощность, и еще предстоит получить большие прибыли и гораздо более последовательные геополитические выгоды. Было недвусмысленно заявлено, что запасы газа в Азербайджане достаточны.

Во-вторых, каждый отдельный миллиард кубометров, экспортируемый в Европу, влечет за собой постепенно соответствующее влияние для Азербайджана и повышение дипломатической маневренности, как с точки зрения защиты геополитических интересов страны, так и с точки зрения сложного мирного процесса с Азербайджаном, а также мультимодального Зангезурского коридора, который органично вплетается в приоритеты ЕС в области подключения.

Эта повышенная точка зрения позволяет реализовать более масштабную и глубоко укоренившуюся программу подключения. Азербайджан имеет самый большой торговый флот на западном берегу Каспия. И это, вкупе с судостроительным заводом и новым морским портом и, что очень важно, возможностями соединения этой современной инфраструктуры через железнодорожный участок с соседями, свидетельствует об огромном потенциале для вовлечения всего региона в глубокое взаимодействие.

Европа считает, что Азербайджан играет незаменимую роль в транскаспийских связях в рамках проекта Глобальные Ворота. ЕС является ведущим донором в области разминирования в Азербайджане. Как подтвердил высокопоставленный чиновник ЕС, для этой цели имеется новый пакет в размере 4,25 млн евро. С другой стороны, новый экономический и инвестиционный план может увеличить инвестиции на 2 миллиарда евро.

В-третьих, Азербайджан слишком хорошо понимает, насколько важно предвидеть будущее с точки зрения возобновляемых источников энергии и водорода, чтобы соответствовать чрезмерно усердной приверженности ЕС целям изменения климата. Поэтому нельзя игнорировать упоминание Президента Ильхама Алиева о предварительно оцененном потенциале солнечной и ветряной энергии на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура, который составляет 9200 мегаватт. А потенциал ветряной энергии на Каспии равен 157 гигаваттам". Будущее за зеленой энергетикой и Азербайджан привержен этому.

В этом ключе Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что Азербайджан постепенно станет для Европейского Союза важным и надежным партнером, поставляющим возобновляемые виды энергии. Она настоятельно призвала Азербайджан присоединиться к Глобальному обязательству по метану.

Ключевое кредо энергетического предложения Баку - без излишеств и основано на фундаментальных принципах: сегодня в центре внимания находится газ для удовлетворения текущих потребностей.

Этот Меморандум о взаимопонимании также позволил ЕС провести честную самооценку своей менее совершенной энергетической доктрины, которая не смогла определить масштабы санкций против России. Хотя в тексте документа не говорится об украинском кризисе, председатель Еврокомиссии в самом начале своего выступления упомянула "жестокое вторжение России" как преобладающую составляющую нынешней ситуации.

Было признано, что нынешнюю оценку апокалипсиса можно было предвидеть, и роль Азербайджана как проверенного и надежного партнера неоспорима. Невозможно установить с какой-либо степенью уверенности, сожалеет ли ЕС о своей несколько запоздалой оценке большей значимости роли Азербайджана в общей схеме вещей. Но если нынешний импульс не ослабнет, а усилится, история может быть более милосердной к менее чем решительным мерам со стороны бывших еврократов.

Сегодняшнее энергетическое партнерство между ЕС и Азербайджаном, как кратко отметил Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии подписания, является результатом длительного процесса, важными вехами которого стали меморандумы о взаимопонимании, подписанные в 2006 году, и Совместная декларация 2011 года по ЮГК. Вновь подписанный документ является еще одним критическим этапом, на котором Баку и Брюсселю еще предстоит сформировать всеобъемлющее и всеохватывающее соглашение, буква и дух которого были заключены 18 июля.

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