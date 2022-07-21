Энергетическое сотрудничество с ЕС дает Азербайджану дополнительные рычаги и преимущества в регионе

В последние годы рост спроса на энергетическую безопасность повысил значимость этой темы в международной повестке. Сегодня энергетическая безопасность - это больше, чем устойчивость, конкурентоспособность и надежность поставок. С точки зрения стратегии Европейского Союза по преодолению новых глобальных и геополитических вызовов, эта концепция является многомерной, включающей как внешнюю, так и внутреннюю деятельность. Перед ЕС стоит задача диверсификации энергоснабжения. Неслучайно Европейская комиссия в своих документах указывает, что "энергия - это кровь нашего общества".

Об этом сказала в комментарии Day.Az Шабнам Гасанова.

По ее словам, чрезвычайная волатильность мировых энергетических рынков с начала 2000-х годов побудила членов ЕС определить ключевые шаги для улучшения своих энергетических перспектив. Общий подход ЕС к энергетической безопасности также включает изучение того, как энергетические факторы влияют на конкретные политические контексты различных стран и регионов. Главный аргумент заключается в том, что стабильность и предсказуемость на энергетических рынках являются общими целями регионов-производителей и основных потребителей.

"В 2006 году между Европейским союзом и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании, в 2011 году - Совместная декларация по Южному газовому коридору. 18 июля текущего года подписан Меморандум о взаимопонимании между сторонами о стратегическом партнерстве в сфере энергетики. В документе подчеркиваются обязательства сторон уважать и поддерживать территориальную целостность, нерушимость международных границ, независимость и суверенитет друг друга. Все сегменты Южного газового коридора, состоящего из четырех участков, работают на полную мощность. Европейский Союз полон решимости удвоить объем газа, поставляемого из Азербайджана. Стороны взяли на себя обязательства по расширению Южного газового коридора, который является очень важным маршрутом поставок для Европейского Союза. В данном случае цель состоит в том, чтобы увеличить пропускную способность TAP и TANAP с 10 миллиардов кубометров газа в год до 20 миллиардов кубометров в течение нескольких лет. В следующем году планируется нарастить экспорт газа в Европу до 12 миллиардов кубометров", - сказала Гасанова.

Изменение энергетической карты Европы, обеспечение ЕС газом также дает Азербайджану дополнительные рычаги и преимущества в изменении политической и экономической карты региона, отметила она. Все это стало возможным благодаря основам внешнеполитической концепции Президента Ильхама Алиева и его великолепного дипломатического курса.

Помимо традиционных энергоресурсов, стороны обсуждают также экспорт электроэнергии из Азербайджана в Европу, в том числе полученной за счет возобновляемых источников энергии. Согласно Меморандуму, стороны согласились "с необходимостью изучения развития отношений в области электроэнергетики между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджанской Республики, и обсуждения возможного сотрудничества по гармонизации электрических сетей и обменов".

"Тут стоило бы вернуться на три дня назад, когда глава гсоударства на совещании, посвященном итогам 6 месяцев текущего года сказал: "Мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору. Также есть проект прокладки кабеля по дну Черного моря из Грузии в Румынию, в этом проекте заинтересованы также Евросоюз и Азербайджан".

Учитывая, что электроэнергия, которая может быть экспортирована в Европу, проходит по Зангезурскому коридору через Нахчыван, то Европейский Союз соглашается с Азербайджаном в необходимости эксплуатации Зангезурского коридора этим Меморандумом. Проще говоря, создание взаимного интереса - это когда то, что вы предоставляете, прямо пропорционально тому, что вы получаете.

В связи с этим 18 июля в заявлении для прессы после переговоров с главой Еврокомиссии глава нашего государства сказал: "Мы обеспечим больше газа на экспорт, используя возобновляемые источники энергии. Это очень хорошая ситуация, созданная благодаря нашим усилиям и поддержанная Европейским союзом. Подписанный сегодня Меморандум является своего рода дорожной картой на будущее".

Эти слова важны не только для сегодняшнего дня, но и для будущих политических и экономических перспектив. Это закономерный успех дипломатии Президента Ильхама Алиева, основанной на его личной воле, решительности и причинно-следственных связях", - сказала Шабнам Гасанова.