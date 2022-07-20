ВС Армении пытаются создавать боевые позиции в Ходжалинском районе

ВС Армении начали работу по созданию боевых позиций в направлении села Шушакенд Ходжалинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, накануне армянская армия начала проводить инженерно-технические и строительные работы. В ответ на эту незаконную деятельность подразделения ВС Азербайджана открыли предупредительный огонь. Командование контингента российских миротворцев также было проинформировано об этом. Группа личного состава миротворцев, которая прибыла на место через некоторое время, вместо того, чтобы пресечь эту незаконную деятельность вооруженных сил Армении, обеспечила их безопасность и, более того, создала условия для продолжения работ.

Возникает вопрос: куда смотрит командование российских миротворцев?