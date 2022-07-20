В Карабахе задержана колонна российских миротворцев

На территории Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворцам, пресечена попытка несанкционированного провоза оружия.

Как передает Day.Az, колонна российских миротворцев, следовавшая через Агдам по маршруту Аскеран-Агдере, была остановлена для досмотра на КПП азербайджанской армии 19 июля.

Отмечается, что в одной из машин было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова.

Поскольку миротворцы пытались провезти оружие и боеприпасы без документов, колонне было запрещено продолжать путь и она отправилась обратно.