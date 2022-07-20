https://news.day.az/politics/1480592.html В Карабахе задержана колонна российских миротворцев
В Карабахе задержана колонна российских миротворцев
На территории Азербайджана, временно подконтрольной российским миротворцам, пресечена попытка несанкционированного провоза оружия.
Как передает Day.Az, колонна российских миротворцев, следовавшая через Агдам по маршруту Аскеран-Агдере, была остановлена для досмотра на КПП азербайджанской армии 19 июля.
Отмечается, что в одной из машин было обнаружено не менее пяти автоматов Калашникова.
Поскольку миротворцы пытались провезти оружие и боеприпасы без документов, колонне было запрещено продолжать путь и она отправилась обратно.
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