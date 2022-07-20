https://news.day.az/politics/1480606.html Джейхун Байрамов обсудил с латвийским коллегой партнерство Азербайджана и ЕС
Джейхун Байрамов обсудил с латвийским коллегой партнерство Азербайджана и ЕС
20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами, представляющие взаимный интерес.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам партнерства Азербайджана и ЕС.
Кроме того, министры обсудили текущую региональную ситуацию и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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