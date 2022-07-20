Риторика Европарламента не соответствует стратегической линии ЕС

Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям Европарламента, справедливо и аргументированно раскритиковал антиазербайджанскую позицию некоторых европарламентариев.

Риторика Европарламента не соответствует стратегической линии, определенной Евросоюзом.

Об этом сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли, передает Day.Az.

По его словам, отношения Азербайджана и ЕС развиваются на очень высоком уровне.

"Как в экономических, так и в политических вопросах ЕС уже выступает в качестве стратегического партнера Азербайджана. Обе стороны прилагают серьезные усилия для дальнейшего углубления этих связей. Однако, к сожалению, Европарламент, являющийся одной из структур ЕС, во многих случаях не поддерживает этот прогрессивный процесс, а пытается саботировать его. Некоторые депутаты Европарламента под влиянием армянского лобби добиваются принятия клеветнических и предвзятых антиазербайджанских резолюций. Этот процесс продолжается долгие годы.

Последней из подобных резолюций стал предвзятый документ, в котором говорится о якобы уничтожении армянского наследия Азербайджаном после 44-дневной войны.

Подчеркнув этот момент, глава государства отметил, что после окончания войны были организованы многочисленные визиты представителей иностранных посольств, политиков, председателей парламентов некоторых стран Европы, иностранных журналистов на освобожденные территории.

И все они стали свидетелями полного уничтожения культурного наследия Азербайджана. Ни один иностранный представитель не увидел там какого-либо разрушенного армянского культурного наследия", - сказал Ахмедли.

По его словам, критические высказывания Президента Ильхама Алиева в связи с проармянской деятельностью Европарламента отражают мнение всего азербайджанского народа.

"Потому что эта организация фактически служит цели скрыть оккупационную политику Армении. Во многих случаях Европарламент занимает более агрессивную позицию, чем парламент Армении.

Эта риторика крайне вредна и несовместима со стратегической линией, определенной Евросоюзом. Мы хотим углубить наши отношения с Европой, и депутаты Европарламента, действующие под влиянием армянского лобби, должны понимать, что невозможно изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан - от Европы. Потому что обе стороны преследуют общие прагматические интересы", - сказал Ахмедли.