Джейхун Байрамов обсудил с Сергеем Лавровым транспортно-транзитные вопросы в регионе

20 июля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и текущую региональную ситуацию. Была подчеркнута важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, принятых лидерами Азербайджана, России и Армении.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по транспортно-транзитным вопросам в регионе, в частности, отметили важность расширения потенциала транспортного коридора Север-Юг, проходящего через территорию России, Азербайджана и Ирана.

Стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.