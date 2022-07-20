Глубина "черных дыр" Арарата Мирзояна: цинизм и глупость главы МИД Армении

Автор: Акпер Гасанов

Армянская газета "Грапарак" пишет, что в министерстве иностранных дел РА озадачены поведением Арарата Мирзояна. Обычно каждый шаг и встреча министров иностранных дел фиксировались, секретариат знал подробно, когда и куда едет министр, сколько часов он проведет в данной стране, чем будет заниматься каждый час - весь график встреч, и во сколько он вернется.

"Мирзоян - единственный министр, у которого до и после визитов есть "черные дыры", и никто не в курсе, чем он занимается, уезжая в неизвестном направлении за 1-2 дня до командировки и исчезая на 1-2 дня после завершения командировки. В МИД считают, что Мирзоян проводит за границей подозрительные тайные встречи с какими-то людьми, особенно в Европе, и тайно инструктирует неизвестными аппарату МИД лицами", - пишет газета.

Проще говоря, Мирзояна подозревают, как минимум, в использовании поездок за рубеж в личных целях. А как максимум- в работе на спецслужбы других стран. Как Арарат будет оправдываться, кому он будет демонстрировать свои "черные дыры" и чем он будет объяснять их наличие и глубину- сугубо внутри- армянский вопрос. Но мы не можем не заметить, что помимо наличия "черных дыр" у Мирзояна есть еще одна большая проблема.

Он явно потерялся во времени. Все то, что он он зачастую озвучивает, совершенно не отвечает существующим региональным и глобальным реалиям. Складывается впечатление, что перед нами глава МИД РА, не важна его фамилия, до 44-дневной войны. Хотя казалось бы, кому как не Арарату, который был избит толпой в Ереване после подписания премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннего завления от 10 ноября 2020 года, знать о том, что возврата к прошлому нет и быть не может.

В общем, отправился Мирзоян в Польшу и выступил там с заявлением для прессы по итогам встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Если бы он ограничился рассказом о прошлом и нынешнем состоянии польско-армянских отношений, об их перспективах и проблемах, мы бы не стали обращать на умозаключения Арарата никакого внимания.

Но он решил поведать польской стороне и миру не просто ложь, но и провокационную глупость. "С сожалением должен констатировать, что вопреки прилагаемым Арменией усилиям, мы продолжаем сталкиваться с провокационными действиями Азербайджана в отношении Армении и Нагорного Карабаха, воинственными и максималистскими заявлениями, направленными на нарушение региональной стабильности и мира", изрек глава МИД РА.

А еще он решил подчеркнуть, что "открытие эры мирного развития для Армении и региона - наш принцип и стратегия, и мы надеемся, что ОБСЕ вместе с институтом действующего председателя ОБСЕ будет использовать имеющиеся в его инструментарии механизмы по созданию условий для обеспечения конструктивной атмосферы и всеобъемлющего мира".

Было ли это заявление результатом травмы, полученной в результате экзекуции над Мирзояном или это он мысленно уже оправдывался перед руководством страны за наличие "черных дыр"- не важно. Важно то, что Мирзоян опять безбожно лжет и пытается "финтить ушами" там, где пора бы уже угомониться. Потому, что пошло и неуместно говорить о какой-то мере мирного развития" со стороны Армении в условиях, когда эта страна почти тридцать лет держала под оккупацией 20% территорий Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования совершили Геноцид в Ходжалы, коим бравировал третий президент РА Серж Саргсян. Они десятилетиями мародерствовали на оккупированных территориях нашей стран, превратив Агдам в Кавказкую Хиросиму. Они не собирались подчиняться международному праву и резолюциям Совбеза и Генеральной Ассамблеи ООН. Все было с точностью до наоборот.

Никол Пашинян верещал что-то про то, что "Карабах-это Армения и точка", а Давид Тоноян хвастался готовностью оккупировать новые азербайджанские территории. Всех их отрезвила азербайджанская армия, ведомая Президентом Азербайджана и Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым. Была произведена по разгрому армии противника, по принуждению его к миру на наших условиях.

В итоге, азербайджанский триколор реет сейчас над Шушой, Физули, Лачином, Кяльбаджаром, Зангиланом и всеми освобожденными территориями. Уже построен международный аэропорт в Физули, скоро будет сданы аэропорты в Зангилане и Лачине. Начался процесс возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев в родные дома.

Карабах возрождается, как неотъемлемая часть Азербайджана. И тут появляется Мирзоян со своими "черными дырами" и несет очередную ахинею, пытаясь представить поражение РА в 44-дневной войне, едва ли не как жест доброй воли! А еще, он снова озвучивает глупость про то, что Азербайджан осуществляет провокации против... самого себя.

Ведь, Нагорный Карабах-это Азербайджан. Был, есть и будет. Но Мирзоян делает вид, что все не так. Он пытается представить страну-оккупанта, страну-агрессора, страну, виновную в том, что свыше миллиона азербайджанцев почти три десятилетия были в статусе беженцев и вынужденных переселенцев, в качестве "миролюбивого" государства. При этом, Мирзоян еще и требует от ОБСЕ "обеспечения конструктивной атмосферы и всеобъемлющего мира". И это при том, что Ханкенди все еще остается под контролем армянских оккупантов! Воистину, нет предела глупости и цинизма представителей официального Еревана, вне зависимости от их фамилий и наличия или отсутствия у них "черных дыр".