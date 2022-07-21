Меморандум о партнерстве в энергетической сфере свидетельствует об авторитете Азербайджана на глобальной арене - Роберт Катлер
Источник: Агентство международной информации Trend
18 июля между Азербайджаном и ЕС был подписан "Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом, представленным Европейской комиссией, и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Подписанный между Азербайджаном и Евросоюзом меморандум в энергетической сфере свидетельствует о том, что ЕС считает Азербайджан равноправным партнером, сказал Trend научный сотрудник Канадского института международных отношений Роберт М. Катлер.
По его мнению, меморандум представляет собой рамочное соглашение, которое определяет цели сотрудничества с большей, чем обычно, конкретностью.
"И этот документ выходит за рамки экспорта газа. Меморандум также охватывает сферы возобновляемой энергетики и защиты окружающей среды. В совокупности он представляет собой согласованную повестку дня для последующих встреч сторон", - сказал Катлер.
По словам эксперта, помимо экспорта газа, меморандум предусматривает сотрудничество в области водорода и электроэнергии.
"Однако природный газ является наиболее важным компонентом меморандума не только из-за огромной потребности в нем в ЕС, но и из-за его стратегической важности. Меморандум подтверждает, что сегодня ЕС считает Азербайджан равноправным партнером", - сказал Катлер.
Он также подчеркнул, что Баку, подписав меморандум, получает огромные возможности.
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