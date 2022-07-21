https://news.day.az/politics/1480753.html Эрдоган выразил Пашиняну свою позицию по нормализации отношений - Чавушоглу
Эрдоган выразил Пашиняну свою позицию по нормализации отношений - Чавушоглу
В день праздника Гурбан был проведен телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.
Он отметил, что Эрдоган, приняв поздравления, выразил Пашиняну свою позицию по нормализации отношений.
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