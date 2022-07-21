Эрдоган выразил Пашиняну свою позицию по нормализации отношений

В день праздника Гурбан был проведен телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT Haber.

Он отметил, что Эрдоган, приняв поздравления, выразил Пашиняну свою позицию по нормализации отношений.