https://news.day.az/politics/1480785.html Зангезурский коридор откроет новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - Мустафа Шентоп
Зангезурский коридор откроет новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана - Мустафа Шентоп
Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время второго трехстороннего заседания председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Стамбуле.
Он отметил, что народы трех стран связывают тесные исторические и культурные связи.
Шентоп также добавил, что справедливость, как и в Карабахской войне, найдет свое место и в вопросе Джамму и Кашмира.
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