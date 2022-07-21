Зангезурский коридор откроет новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана

Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для Азербайджана, Турции и Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп во время второго трехстороннего заседания председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана в Стамбуле.

Он отметил, что народы трех стран связывают тесные исторические и культурные связи.

Шентоп также добавил, что справедливость, как и в Карабахской войне, найдет свое место и в вопросе Джамму и Кашмира.