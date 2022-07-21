https://news.day.az/politics/1480786.html Турецкий министр поделилась публикацией о Шуше - ФОТО
Турецкий министр поделилась публикацией о Шуше - ФОТО
Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром по делам семьи и социальных услуг Турции Дерьей Янык отправилась в Шушу.
Как передает Day.Az, об этом министр сообщила в Twitter.
В поездке также принимают участие председатель Государственного комитета АР по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова и посол Турции Джахит Багчи.
"Мы на пути к благословенной победе. Наша цель - Шуша, к которой мы стремились 29 лет. С радостью, гордостью, волнением...", - говорится в публикации.
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