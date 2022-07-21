https://news.day.az/politics/1480814.html В Стамбуле прошло трехстороннее заседание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана
В Стамбуле прошло трехстороннее заседание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана
В Стамбуле состоялось второе трехстороннее заседание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ВНСТР.
Было отмечено, что в ходе заседания были обсуждены международные и региональные вопросы, а также углубление отношений между тремя странами, расширение межпарламентского сотрудничества.
Кроме того, председатели договорились об усилении совместных усилий Азербайджана, Турции и Пакистана для обеспечения стабильности и мира в период эскалации войн и конфликтов, а также для того, чтобы быть застрахованными от политических и экономических кризисов, происходящих в мире.
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