В Стамбуле прошло трехстороннее заседание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана

В Стамбуле состоялось второе трехстороннее заседание председателей парламентов Турции, Азербайджана и Пакистана.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ВНСТР.

Было отмечено, что в ходе заседания были обсуждены международные и региональные вопросы, а также углубление отношений между тремя странами, расширение межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, председатели договорились об усилении совместных усилий Азербайджана, Турции и Пакистана для обеспечения стабильности и мира в период эскалации войн и конфликтов, а также для того, чтобы быть застрахованными от политических и экономических кризисов, происходящих в мире.