В азербайджанской армии не зафиксировано фактов дезертирства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг заместитель генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев на заседании коллегии в Военной прокуратуре.

По его словам, число преступлений, зарегистрированных в Вооруженных силах за шесть месяцев текущего года, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Так, число преступлений, связанных с доведением до самоубийства, сократилось на 30 процентов по сравнению с первым полугодием 2021 года, нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих - на 88,9 процента, вождением автомобиля и правил эксплуатации транспортных средств - на 14,3 процента.

Число потерь среди личного состава также значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Велиев.