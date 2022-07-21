Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ

Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ.

Об этом сказал Trend директор по международным связям испанского новостного агентства EFE Noticias Эмилио Креспо на полях конференции в Баку на тему "Углубление реформ в СМИ: к новым целям", организованной Агентством развития медиа, передает Day.Az.

"Один из участников конференции отметил, что пресса очень важна для подтверждения национальной идентичности и является зеркалом национального сообщества. Сегодняшнее мероприятие важно с точки зрения развития отношений между медиа-структурами и правительством", - сказал Креспо.

Он отметил, что правительство Азербайджана предпринимает важные шаги в плане оказания поддержки журналистам, и сегодняшняя конференция является тому подтверждением.