Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ - Эмилио Креспо
Правительство Азербайджана уделяет большое внимание развитию СМИ.
Об этом сказал Trend директор по международным связям испанского новостного агентства EFE Noticias Эмилио Креспо на полях конференции в Баку на тему "Углубление реформ в СМИ: к новым целям", организованной Агентством развития медиа, передает Day.Az.
"Один из участников конференции отметил, что пресса очень важна для подтверждения национальной идентичности и является зеркалом национального сообщества. Сегодняшнее мероприятие важно с точки зрения развития отношений между медиа-структурами и правительством", - сказал Креспо.
Он отметил, что правительство Азербайджана предпринимает важные шаги в плане оказания поддержки журналистам, и сегодняшняя конференция является тому подтверждением.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре