Азербайджан, Турция и Пакистан подписали "Стамбульскую декларацию"

Проведённая в Стамбуле вторая по счёту трёхсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции завершилась подписанием Стамбульской декларации, за церемонией подписания которой последовало заявление глав парламентов для прессы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, глава Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп и руководитель Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан Раджа Первез Ашраф заявили на мероприятии, что подписанная декларация обладает большой важностью, ибо она приведёт к ещё большему развитию отношений между нашими странами.

Приветствуя участников мероприятия от имени делегации Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, председатель парламента засвидетельствовала удовлетворение от очередного приезда в братскую Турецкую Республику. Сахиба Гафарова поблагодарила председателя Великого Национального собрания Турции профессора Мустафу Шентопа за приглашение на вторую трехстороннюю встречу председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, а также за оказанное гостеприимство и организацию мероприятия на высоком уровне.

Председатель Милли Меджлиса упомянула недавно отмечавшийся в братской Турции шестой День демократии и национального единства 15-го июля, подчеркнув, что азербайджанский народ и государство наше с первых же минут самым решительным образом осудили эту предательскую попытку госпереворота и, как и всегда, заняли своё место рядом с братской Турцией.

Примерно год назад по инициативе Милли Меджлиса Азербайджанской Республики была проведена первая Трёхсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, на которой был создан тройственный формат сотрудничества. Этот формат обладает огромной важностью: сегодняшний высокий уровень отношений между нашими братскими странами характеризуется устойчивым развитием разнопланового сотрудничества, а парламентарии, представители своих народов, созданием этой платформы вносят свою лепту в этот процесс. Кроме того, эта платформа акцентирует весомую роль парламентской дипломатии как важного инструмента международного сотрудничества в современную эпоху

Далее было сказано, что наши совместные усилия, приложенные в истёкший срок в рамках международных парламентских организаций, и плодотворное сотрудничество тоже доказывают необходимость данной трёхсторонней платформы.

На второй Трёхсторонней встрече обсуждалось ещё большее усиление этого формата, и рассматривались возможности превращения его в площадку для практического сотрудничества между парламентами трёх стран. Кроме того, спикеры размышляли и говорили о перспективах развития.

"Мне хотелось бы отметить и Стамбульскую декларацию, принятую в русле второй Трёхсторонней встречи. В ней отражено единство мыслей и наша общая позиция по многим существенным вопросам. В этом смысле, Декларация важна тем, что показывает взаимное доверие и взаимную же поддержку парламентов наших братских стран", - заявила Сахиба Гафарова, добавив: "В особенности, я выражаю свою признательность парламентам братских стран за их поддержку восстановлению и реконструкции освобождённых от оккупации земель Азербайджанской Республики, а также установлению на Южном Кавказе добрососедских отношений, основанных на принципах суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ".

Проведённые сегодня обсуждения и принятые решения внесут свой вклад в дальнейшие укрепление и расширение трёхстороннего сотрудничества на благо нашим странам и их народам, заключила спикер азербайджанского парламента.