И под столом, и на столе: политико-эротический портрет Армении

Автор: Акпер Гасанов

Политики Армении, особенно оппозиционные, в последнее время демонстрируют поразительную готовность "внезапно прозревать", констатируя крайне незавидное положение своей страны. При этом, "прозревая", они вкладывают в свои речи некий эротический подтекст, выставляя Армению в поистине постыдной роли. Такова тенденция, не обратить внимание на которую просто невозможно.

Меняются только поводы для рассуждений на политико-эротическую тематику. Одним из них стала недавно состоявшаяся в Тбилиси встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. О том, что она состоится в РА узнали из ...заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Официальный Ереван молчал о ней аж до самого последнего момента.

Это обстоятельство уже вызвало кучу недовольства в РА. Камни полетели в огород как премьер-министра РА Никола Пашиняна, так и главы МИД РА Арарата Мирзояна. Их обвинили в неспособности хоть как-то и на что-то влиять. И это еще довольно мягкая замена тех слов, которые звучали в реальности отношении данных персонажей. Но, то были цветочки. Ягодки подоспели позже.

Это бывший министр образования и науки Армении, ярый "сержиковец" Армен Ашотян признал, что позиции его страны настолько слабы, что ведение переговоров без посредников неприемлемо. Понял ли он, что по сути признался в том, что Армения является несостоявшимся государством? Не знаю. Но смысл его речей именно такой. Но дальше было еще забавнее.

Ашотян заявил, что даже на фоне того объема лжи, который в ежедневном режиме использует действующая правящая элита, МИД РА не рискнул хотя бы в пресс-релизе указать на право "арцаха" на самоопределение, даже использование термина "статус" в ходе тбилисской встречи министру не приписывается. В общем, клеймит Армен действующую власть позором.

И в итоге приходит к выводу, что "в геополитике никому не нравятся отдающиеся во всех политических позах партнеры". Вот так вот! Армения, стало быть, именно таким партнером и является. И как тут не вспомнить анекдот, герой которого в итоге заявляет: "Кто вы такая мы уже определили, давайте теперь о цене договариваться". Есть, впрочем, один вопрос к "внезапно прозревшему" Ашотяну.

Как долго, по его мнению, Армения отдается всем своим политическим партнерам и почему, в таком случае, армянская оппозиция возражает против увеличения числа их за счет Азербайджана и Турции?! Хуже, как минимум репутационно, уже точно не будет. А прибыльнее будет уж точно. Что интересно, аналогичного мнения о своей стране далеко не только Ашотян.

Перед тем, как в Тегеране встретились президенты Ирана, России и Турции с истеричным заявлением выступил на своей странице в Facebook экс-депутат армянского парламента Артур Казинян. Он тогда написал, что на той встрече решится судьба Армении и армянского народа. О том, что президентов РФ, ИРИ и Турции этот вопрос интересует в гораздо меньшей степени, чем множество иных, по армянской традиции самомнения, Казинян даже представить себе не смог.

В итоге же, он пришел к трагическому выводу. "Все упомянутые факты свидетельствуют о том, что на данный момент решается вопрос соотношения сил на Южном Кавказе и судьба Армении, а мы находимся не за столом, а на этом столе", изрек он. Что Армения делает на столе, кто и что с ней на нем делает? Ответов на этот вопрос Казинян не дал.

Но мы помним, что тема стола и телодвижений официального Еревана ранее была поднята и новоявленным "беженцем из Гадрута", а ранее председателем НПО Ассамблея Азербайджанских Армян "ААА" Гришей Айвазяном. "Мы должны выбраться из-под стола переговоров и вернуться за стол переговоров", со знанием дела советовал Гриша.

Обратите внимание, какое количество откровенных эротических фантазий возникло у армянских политических деятелей разного пошиба в отношении собственной страны! То она под столом, то она на столе! При этом, Армении напоминают, что в геополитике никому не нравятся отдающиеся во всех политических позах партнеры. И рассуждают об этом армянские же политики. Как они еще назовут свою страну в будущем? Сказать сложно. В том числе и потому, что уже сказано слишком многое для определения реального статуса РА.