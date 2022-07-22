Делегация из представителей зарубежных СМИ и экспертов прибыла в Международный аэропорт Физули

Делегация в составе представителей зарубежных СМИ и экспертов из около 20 стран прибыла в Международный аэропорт Физули для участия в первом Международном медиа-форуме, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, участники далее отправятся в город Шуша для участия в форуме.

Напомним, что вчера, в рамках предстоящего форума, гости ознакомились с Центром Гейдара Алиева и приняли участие в конференции на тему "Углубление реформ в СМИ: к новым целям".