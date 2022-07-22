https://news.day.az/politics/1480997.html В городе Шуша начал работу первый Международный медиа-форум - ФОТО
В городе Шуша начал работу первый Международный медиа-форум - ФОТО
22 июля в городе Шуша начал работу первый Международный медиа-форум на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации", организованный Агентством развития медиа Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие состоит из четырех панельных дискуссий на такие темы как, трансформация к новому типу журналистики, этика СМИ, перспективы развития международных отношений, а также "След города Шуша в азербайджанской прессе".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре