Во время 44-дневной Отечественной войны наши журналисты также достойно выполняли свой профессиональный долг

Великая победа нашего государства в 44-дневной Отечественной войне под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева вызвала большое воодушевление в СМИ и во всех сферах деятельности нашей страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в пятницу исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмайлов на открытии Международного медиа-форума в Шуше.

По его словам, наши журналисты, вдохновленные неустанной деятельностью Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой по донесению до мира правды о нашей стране, достойно выполняли свой профессиональный долг во время 44-дневной Отечественной войны.

"Вскоре после Отечественной войны указ Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике", отражая коренные изменения, поставил перед нами новые, более ответственные задачи. Новшества, которые будут внедрены на основании указа, создадут условия для стимулирования деятельности азербайджанских медиа, которые основаны на принципах прозрачности и удовлетворенности граждан, служат делу объективного и профессионального информирования общества, стимулируют применение принципов, инновационных подходов, определяемых глобальной информационной средой, таких как модернизация, рационализация, широкое применение передовых технологий.

Целью закона "О медиа", который был подписан главой государства в феврале текущего года и рассматривается в качестве дорожной карты реформ в сфере медиа в Азербайджане, является обеспечение безопасности информационного пространства страны, стимулирование развития местных СМИ, оздоровление информационной среды, повышение конкурентоспособности и авторитета профессии журналиста", - сказал Исмайлов.