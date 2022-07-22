https://news.day.az/politics/1481065.html Азербайджан хочет участвовать в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Азербайджан хочет участвовать в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Азербайджан хочет участвовать в качестве почетного гостя в предстоящих заседаниях Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на AKİpress, об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Он предложил, чтобы министры иностранных дел подготовили этот вопрос, и проинформировали об этом по дипломатическим каналам.
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