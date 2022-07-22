Источник: Агентство международной информации Trend

Роль журналистского сообщества важна в донесении объективной, честной и правдивой информации.

Об этом сказал в пятницу Trend первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в кулуарах первого Международного медиа-форума на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации" в Шуше, организованного Агентством развития медиа Азербайджана, передает Day.Az.

"Проведение первого медиа-форума в Шуше - культурной и исторической столице Азербайджана очень символично. Сегодня - праздник журналистов, и здесь участники форума с большим удовольствием и радостью услышали очень теплое поздравление от Президента Ильхама Алиева, который дал высокую оценку роли журналиста в современном Азербайджане", - сказал Гусман.

По его словам, сегодня мы живем в очень непростом, сложном и меняющемся мире, где крайне важна роль журналистского сообщества в донесении объективной, честной и правдивой информации.

"В тех условиях, когда Азербайджан находится под информационными атаками, можно даже сказать, в условиях информационной войны, в этом плане роль журналистов особенно велика", - сказал Гусман.

Он отметил, что в ходе сегодняшних панельных дискуссий их участники обменяются мнениями и расскажут о том, как работать дальше, строить новые планы, какова сегодня задача журналистов Азербайджана.