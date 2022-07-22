Посол Британии поздравил азербайджанских журналистов

Посол Великобритании в АР Джеймс Шарп поздравил азербайджанских журналистов с 22 июля - Днем национальной печати.

"Поздравляю всех своих друзей-журналистов с Днем национальной печати. Вчера мы встретились и интересно поговорили об их работе и планах на будущее". Как передает Day.Az, об этом написал дипломат по-азербайджански в Twitter.

Сегодня в Азербайджане отмечается День создания национальной печати. 147 лет назад, 22 июля 1875 года, под руководством Гасан бека Зардаби, одного из видных представителей просветительского движения своего времени, начала издаваться газета "Экинчи". Тем самым была заложена основа азербайджанской национальной печати.