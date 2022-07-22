Болгария откроет почетное консульство в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

Он сказал, что на встрече в Баку обсуждались возможности дополнительных поставок азербайджанского газа в Болгарию и политическая готовность Азербайджана поддержать Болгарию в этом направлении.

Премьер-министр Болгарии добавил, что между двумя странами наряду с энергетикой существует возможность совместного экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства, химических удобрений, строительства, оборонной промышленности и информационных технологий.

"Болгария скоро откроет почетное консульство в Азербайджане. Многолетняя дружба между нашими странами стала настоящим мостом для стратегических экономических проектов и важной энергетической диверсификации", - подчеркнул К.Петков.