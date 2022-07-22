Мы должны сделать все возможное для того, чтобы СМИ доверяли

Мы должны сделать все возможное для того, чтобы СМИ стали структурой, которой доверяют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в пятницу менеджер по тренингам Института медиа "Аль-Джазира" Мохаммад Талал Абдулкарим на первом Международном медиа-форуме на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации" в Шуше, организованном Агентством развития медиа Азербайджана.

"В этом отношении на всех нас лежит ответственность. Журналисты - это те, кто пишет историю. Во время своего визита в Баку, в музее мне удалось увидеть азербайджанские газеты, напечатанные за последние 150 лет. Главной причиной того, что они сохранились до наших дней, является их надежность и читабельность", - сказал Абдулкарим.

Отметим, что в городе Шуша проходит первый Международный медиа-форум на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации", организованный Агентством развития медиа Азербайджана.

Как передает корреспондент Trend, мероприятие состоит из четырех панельных дискуссий на такие темы как, трансформация к новому типу журналистики, этика СМИ, перспективы развития международных отношений, а также "След города Шуша в азербайджанской прессе".

В форуме принимают участие представители азербайджанских и зарубежных СМИ, эксперты и официальные лица.