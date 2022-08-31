Ростки новой жизни в Карабахе: созидательные и восстановительные работы идут полным ходом

Автор: Лейла Таривердиева

"Мы народ-созидатель. Мы вернулись и на полностью разрушенной территории площадью 10 тысяч квадратных километров строим новую жизнь. Уже видны ростки новой жизни", - сказал в одном из выступлений Президент Ильхам Алиев. Действительно, азербайджанский народ - народ-созидатель. Работы, проводимые на освобожденных землях, позволили продемонстрировать всему миру этот неспоримый факт. Верное направление, данное главой государства, его поддержка и решение им практически всех вопросов, обеспечивающих успех проектов в Карабахском регионе и Восточном Зангезуре, стали фундаментом, на котором сегодня строится новая жизнь. Многое уже сделано, еще больше проектов находятся на стадии осуществления. Перечислить всего просто невозможно.

Все это резко контрастирует с действиями наших армянских соседей. Десятилетиями в представления мирового сообщества внедрялся образ армянского народа как "народа-созидателя", "народа-строителя" и так далее. Однако ситуация, открывшаяся миру после 44-дневной войны, показала, кто есть кто.

Недавно армянские СМИ сообщили, что на дороге Татев-Агвани, наконец, началось асфальтирование. Это часть так называемой альтернативной дороги, призванной заменить армянам дорогу Герус-Гафан, на которой после окончания войны был установлен азербайджанский пост. Попытки выбить наших пограничников с поста не увенчались успехом, поэтому правительство приняло решение строить новую дорогу. О ее готовности было объявлено год назад, но с началом осенне-зимнего периода стало ясно, что никакой альтернативной панармянской магистрали нет, а есть необустроенная сельская дорога с некачественным асфальтом, не выдержавшим непогоды. Протяженность ее всего-то 43 километра, а работы начались еще в 2020 году.

Нам, гражданам страны, которая после 44-дневной войны реализовала и продолжает осуществлять крупные инфраструктурные проекты и решать серьезные задачи по восстановлению освобожденного региона, невозможно не удивиться такому долгострою. Для сравнения: за год и восемь месяцев после Победы на освобожденных землях построен один международный аэропорт и строятся еще два, проложены сотни километров новых автомобильных и железных дорог, идет масштабное разминирование, восстанавливаются города, открываются промышленные парки. Международный аэропорт Физули был построен менее чем за год (14 января - 5 сентября 2021 года). Дорога Победы протяженностью 101 км и проходящая по сложной пересеченной горной местности, была заложена 16 ноября 2020 года и сдана в эксплуатацию через год. А начавшееся на прошлой неделе заселение построенного и обустроенного с использованием современных технологий "умного села" Агалы в Зангиланском районе - это вообще сильнейший пример созидательных возможностей и ценностей азербайджанского народа.

Раз уж мы начали с дорог, то остановимся на некоторых проектах дорожной инфраструктуры, которые продолжают реализовываться на данный момент. Дороги - это основа развития любой территории. Осуществление других проектов вплотную зависит от их наличия и качества.

В настоящее время продолжаются работы по проектированию и строительству 16 автомобильных дорог на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Полное завершение этих проектов планируется до 2025 года. Перечислим некоторые из них: Барда-Агдам (44,5 километра, четыре полосы движения), Ахмедбейли-Физули-Шуша (81,6 километра, 4 и 6 полос движения), Худаферин-Губадлы-Лачин (70,4 километра, четыре полосы движения), дорожная инфраструктура на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов (834,1 километра, две полосы движения), Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (123,9 километра, 4 и 6 полос движения), Агдам-Физули (64,8 километра, четыре полосы движения), Тогана-Кяльбаджар-Истису (81,6 километра, 2 и 4 полосы движения), Кяльбаджар-Лачин (76,3 километра, 2 и 4 полосы движения).

Новая автодорога в обход Лачина, строительство которой завершилось на днях, имеет протяженность 32 километра (10 километров приходятся на территорию Армении) и две полосы движения (на подъемах - три полосы). Строительство началось в июле 2021 года. Ширина дорожного полотна в зависимости от рельефа - 7-10,5 метров, в целом ширина дороги 12-15 метров. На дороге построен четырехпролетный автомобильный мост длиной 149,5 метра и шириной 13,5 метра.

Отметим, что все автомобильные дороги на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов проектируются в обход крупных населенных пунктов, что важно с точки зрения комфорта проживающего в этих городах населения, а также граждан, которые будут пользоваться этими дорогами. Насчет города Лачин у правительства большие планы. После возвращения под полный контроль Азербайджана начнется развитие и города Лачин, и других населенных пунктов района. Уже разработаны генеральные планы практически всех освобожденных в результате 44-дневной войны городов. Теперь очередь за Лачином.

Тот факт, что крупные магистрали в Карабахе и Восточном Зангезуре будут строиться на удалении от населенных пунктов, является правильным решением. Тем более в тех случаях, когда речь идет о таких городах, как Лачин, имеющих стратегическое месторасположение.

В целом, нельзя не признать, что прокладка магистралей по территории городов районного значения, как это делалось традиционно в других регионах страны, не самое лучшее решение. Особенно для жителей прилегающих к магистралям территорий. Это шум, это загазованность, а если приплюсовать сюда караваны грузового транспорта со стройматериалами, скотом, удобрениями и так далее, можно сказать, что жителям небольших районных центров нет покоя.

В новых городах, отстраивающихся на освобожденных землях, не будет таких проблем. Освобожденные земли - это чистый холст, на котором под руководством главы государства сейчас пишется прекрасное полотно. На нем пока не так много изображений, но оно уже испещрено линиями новых дорог. С дорог начинается формирование прочей инфраструктуры, от жилой до промышленной, поэтому транспортным путям уделяется особое внимание.

Самое интересное в этом плане происходит сегодня как раз в Восточном Зангезуре. Недавно глава государства побывал в этом регионе и ознакомился с работами по созданию современной дорожной инфраструктуры.

Особое внимание приковывает к себе проект автомобильного тоннеля сквозь тело Муровдагского хребта. Тоннель был заложен с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в августе прошлого года. Муровдагский тоннель будет одним из самых протяженных в мире - его длина составит около 12 километров. Точнее. Строятся сразу два тоннеля с разным направлением движения. Каждый будет иметь две полосы. В целом протяженность дороги из Гёйгельского района в кяльбаджарский Истису составит более 80 километров. В тоннеле уже завершилась проходка на участке 2,1 километра в обоих направлениях.

На дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису помимо Муровдагского тоннеля планируется сооружение еще трех тоннелей. На двух из них - протяженностью 542 и 607 метров работы уже ведутся. Сдача дороги в эксплуатацию ожидается в 2025 году. Проект действительно грандиозный.

Помимо автомагистралей, в Кяльбаджарском и Лачинском районах строится широкая сеть дорог военного назначения. В одном из своих интервью глава государства назвал цифры - 700 километров. Именно такова протяженность горных дорог, совершенно новых и имеющих особое значение с точки зрения укрепления государственных границ Азербайджана.

Еще одним из первостепенных проектов, осуществляемых на освобожденных территориях, является железнодорожная магистраль Горадиз-Агбенд (110,4 км). Магистраль является составной частью будущего Зангезурского коридора. В настоящее время работы продолжаются ускоренными темпами. На магистрали планируется строительство 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хякяри, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 тоннелей, 41 моста, 7 путепроводов и, в целом, около 300 искусственных инженерных сооружений, систем связи и сигнализации, а также электрохозяйства. Территория, где расположена станция Солтанлы (Джебраильский район), считается начальной точкой работ по второму, самому протяженному этапу строительства. Начался он в мае, и фундамент станции закладывали Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. В целом же магистраль начала строиться в феврале прошлого года.

Быстрыми темпами продолжается также строительство новой скоростной автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Закладка дороги состоялась в январе 2021 года с участием главы государства. Протяженность пути - 81,6 км. На большей части дорога будет шестиполосной. На магистрали будет 7 тоннелей общей протяженностью 6358 м, 9 виадуков протяженностью 1980 м и 30 подземных переходов. Ахмедбейли-Физули-Шуша берет свое начало от магистрали М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и пролегает по территориям освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов Азербайджана. Завершение проекта планируется в будущем году.

Важную роль в транспортной сети освобожденных земель будет играть автомобильная дорога Агдам-Физули, фундамент которой был заложен во время поездки Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район в октябре 2021 года. Эта дорога станет продолжением автодороги Барда-Агдам, пройдет по территории Агдамского, Агджабединского и Физулинского районов, обеспечит удобный проезд из Барды в Агдам и Физули, а также в обратном направлении, окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие региона.

Это лишь некоторые примеры того, что делается на освобожденных территориях. Мы все являемся свидетелями того, как возвращается жизнь на превращенные в руины земли. Это кому-то кажется невероятным, но это Азербайджан. Президент Ильхам Алиев поставил четкую задачу и обозначил пути ее решения, по которым ускоренными темпами идет работа. Эта страна способна на многое - и воевать, и побеждать, и строить. Это все наша история, которая пишется сегодня, на наших глазах.