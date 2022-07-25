Развитие зеленой экономики как результат рассчитанной на перспективу энергетической политики Президента Ильхама Алиева

Автор: Лейла Таривердиева

Использование возобновляемых источников энергии, "озеленение" азербайджанской экономики, привлечение иностранных инвестиций в альтернативную энергетику страны - одни из важных составляющих экономической стратегии Президента Ильхама Алиева. Благодаря дальновидной энергетической политики главы государства Азербайджан делает уверенные шаги в области возобновляемых источников энергии. Модернизация экономики страны и диверсификация источников энергии привела к тому, что сегодня Азербайджан претендует на лидирующие позиции в зеленой экономике.

В июле прошлого года глава государства утвердил закон "Об использовании возобновляемых источников энергии, который определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии. А 22 июля была утверждена Стратегия социально-экономического развития Азербайджана в 2022-2026 годах, где большое место уделено альтернативной энергетике.

По мнению зарубежных специалистов, Азербайджан способен конкурировать в секторе ВИЭ на глобальном уровне. Выступая на Бакинском энергетическом форуме, вице-президент BP Найл Хендерсон отмечал, что страна может создать гибкую интеллектуальную и цифровую энергетическую систему, которая интегрирует возобновляемые источники энергии в теплоэнергетику и транспорт. Солнечная и ветровая энергетика, свалочный газ, геотермальная энергия, станции для зарядки на основе водорода, а также сверхбыстрые зарядные станции могут быть развиты в Азербайджане и вывести его на глобальный уровень конкуренции, считает представитель компании.

Действительно, Азербайджан обладает высоким потенциалом возобновляемых источников энергии. Этот потенциал превышает 27,7 тыс. МВт, что в перспективе позволит вырабатывать 62,8 млрд. Квт-часов электроэнергии в год. Основная доля потенциала ВИЭ в Азербайджане приходится на солнечную энергию - 23 040 МВт, потенциал ветровой энергетики оценивается в 3 тыс. МВт, биомассы - около 380 МВт, геотермальной энергетики - более 800 МВт, эн6ергии малых рек - 520 МВт. Солнечная энергия наиболее эффективно может быть задействована в производстве электроэнергии практически по всей стране. Ветрами наиболее богаты Хызинский, Хазарский, Абшеронский, Гобустанский районы, Баку. Очень перспективна идея создания офшорных ветропарков на Каспии, как это уже делается в ряде стран Европы. Например, успешно функционируют ветропарки, созданные в Северном море Германией и Данией. Большим потенциалом ВИЭ обладают освобожденные территории. Солнечные электростанции могут продуктивно работать в Восточном Зангезуре и Физули, ветряные турбины - в Кяльбаджарском и Лачинском районах. Освобожденные районы располагают также большим потенциалом производства энергии за счет горных рек.

С учетом этих возможностей утвержденная Президентом Ильхамом Алиевым Стратегия определяет направления, по которым в сфере развития ВИЭ будут вестись основные работы.

К 2026 году должны быть завершены все подготовительные работы к использованию потенциала энергии морских ветров. Должны быть завершены исследования, подготовлены соответствующие предложения. Все должно быть готово к тому, чтобы к 2026 году в данном направлении началась практическая работа.

В одном из недавних выступлений глава государства подчеркивал, что у Азербайджана имеется такой гигантский источник энергии, как Каспийское море. "Это уже отмечают и международные специалисты. Ветер с Каспийского моря в некоторых случаях, возможно, создает для нас проблемы. Однако, напротив, он очищает воздух в Баку. Когда дует хазри, все мы должны радоваться тому, что в город поступает чистый воздух. Но и этот ветер может приносить огромную пользу. От нескольких крупных компаний поступили предложения о строительстве на Каспии ветряных электростанций. В настоящее время они изучаются, анализируются как министерством энергетики, так и министерством экономики. Конечно, мы знаем, каков потенциал, знаем, что он привлекателен для иностранных инвесторов. Должен также сказать, что между крупными компаниями уже есть конкуренция, и очень серьезная конкуренция в этой области. Не хочу сейчас называть эти компании. Но желающих вкладывать инвестиции в данную отрасль достаточно много. Поэтому мы сделаем правильный выбор. То есть хочу сказать, что не вижу здесь недостатка инвестиций", - подчеркнул глава государства.

По подсчетам специалистов, ветроэнергетический потенциал азербайджанского сектора Каспия в 20 раз превышает установленную мощность электроэнергетической системы республики. Неслучайно зарубежные структуры проявляют интерес к этой области. В прошлом году Минэнерго Азербайджана и Международная финансовая корпорация (IFC) подписали Меморандум о сотрудничестве в области использования ветряной энергии в море. Аналогичный документ был подписан в январе этого года с саудовской компанией ACWA Power в рамках церемонии закладки фундамента Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт. Документ предусматривает сотрудничество по определению основных принципов сотрудничества в области морской ветроэнергетики, оценке потенциала и созданию условий для выгодных инвестиций в проекты возобновляемой энергии в Азербайджане.

По предварительным данным, технический потенциал ветроэнергетики азербайджанского сектора Каспия составляет 157 ГВт. Из них 122 ГВт - потенциал, который может быть получен посредством плавучих турбин.

В Стратегии обособляется и тема использования в производстве электроэнергии геотермальной энергии и биомассы. По этим направлениям будут разработаны пилотные проекты, поставлена задача добиваться роста динамики в данном вопросе ежегодно.

Отметим, что геотермальная энергия - это энергия, получаемая из природного тепла Земли, в частности, горячих источников, которыми изобилует Азербайджан. В скором времени начнется изучение потенциала геотермальных источников энергии на освобожденных территориях республики. Запасы термальных вод в Кяльбаджарском районе оцениваются в 3,093 тысячи кубических метров, а в Шуше - 412 кубических метров в сутки.

Что касается биомассы, то это промышленные отходы, отходы лесного хозяйства, деревообрабатывающей индустрии, сельскохозяйственные культуры, бытовые и коммунальные отходы, отходы на загрязненных нефтью и нефтепродуктами территориях. Так, в стране имеется более 200 полигонов бытовых отходов общей площадью в 900 гектаров, которые могут рассматриваться как ВИЭ.

В Стратегии социально-экономического развития в 2022-2026 годах важное место отводится расширению участия частного сектора в проектах, связанных с ВИЭ. В рамках развития альтернативной энергетики поставлен ряд задач. Расширение использования возобновляемых источников энергии видится на основе партнерства государственного и частного сектора. Согласно Стратегии, будет создана инфраструктура, необходимая для надежной интеграции в энергосистему страны новых генерирующих мощностей. В этой связи будут разработаны предложения по строительству новых электростанций и подстанций. В документе подчеркнуто, что к 2026 году доля частного сектора в производстве электроэнергии должна быть чувствительно увеличена.

К 2026 году Стратегией поставлена задача увеличить долю ВИЭ в общем объеме производимой в Азербайджане энергии до 24 процентов. К 2030 году доля возобновляемых источников энергии, как ожидается, возрастет до 30 процентов. Для достижения этой цели в стране имеется необходимый потенциал. Тема использования ВИЭ тесно связана с темой заботы об экологии. До 2025 года будет подготовлена государственная программа по низкоуглеродному развитию, до 2024 года - Национальный план по внедрению и стимулированию использования экологически чистых и безопасных транспортных средств, созданию необходимой инфраструктуры.

Альтернативная энергетика - это будущее человечества, и Азербайджан уже включился в эту работу. Стратегия Президента Ильхама Алиева заложила прочную основу для будущего развития как традиционной, так и возобновляемой энергетики в Азербайджане. Эта стратегия является основой продуманной, рассчитанной на перспективу энергетической политики, результаты которой не заставят себя долго ждать.