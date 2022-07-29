Развитие отношений с ЕС - логическое продолжение прагматической политики Азербайджана

Развитие отношений Баку как с Евросоюзом, так и с другими европейскими странами, не входящими в ЕС, с экономической точки зрения подразумевает продажу энергоносителей и получение, в свою очередь, Азербайджаном высокотехнологичных продуктов, продуктов ИТ-инноваций, а также опыта развития энергетической и индустриальной областей.

Об этом сказал в беседе с Day.Az доктор наук в области международного права и прав человека, доцент Университета Мальмё (Швеция), действительный член Международной академии наук (Австрия) Камал Макили-Алиев.

Есть также понятие того, что Азербайджан находится политически в большой Европе, являясь членом Совета Европы, и участвует в европейских институциональных программах, отметил наш собеседник. При этом Азербайджан не стремится в Европейский Союз и к интеграции на институциональном уровне с ЕС именно как с политической единицей, но очень настроен на стратегическое сотрудничество практически во всех областях. Есть некоторые области, которые выпадают по определенным геополитическим причинам, но это не сильно отражается на взаимном сотрудничестве, считает Макили-Алиев.

"Энергетическая составляющая подписанного в Баку Меморандума понятна. Политическая же - это еще один шаг к сближению с ЕС на фоне прагматической повестки Азербайджана. То есть Баку говорит: давайте сотрудничать по тем областям, где у нас есть наиболее подходящий момент для стыковки. Логическим продолжением этой позиции является Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, подписанный 18 июля в Баку с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Как только в Европе стало тяжело в плане энергетики, она сразу посмотрела в ту сторону, где у нее есть надежные партнеры, с которыми можно иметь дело и на которых можно положиться. Таким партнером оказался Азербайджан.

Естественно, Евросоюз заинтересован в том, чтобы вкладываться в своих ближайших партнеров, в страны, входящие в программы Восточного партнерства, Европейского соседства. Для Азербайджана Меморандум - еще один шаг, направленный на углубление отношений. Не думаю, что в ближайшей перспективе в этом плане просматриваются какие-то стратегические проблемы. А после разрешения карабахского конфликта Евросоюз стал более активным, у него оказались развязаны руки в вопросе политического сближения с Баку, я уже не говорю о политическом, социальном и так далее, - сказал наш собеседник.

Что касается несоответствия деятельности Европарламента общим тенденциям в отношениях Евросоюза с Азербайджаном, то, как отметил доцент Университета Мальмё, ЕП - это очень сложная структура, очень флюидная, тяжелая с точки зрения политической оценки. Европарламент очень сильно подвержен влиянию лоббистских групп. Работа с лоббистскими группами в ЕП ведется армянами очень давно, и она очень серьезно влияет на повестку Европарламента, в чем мы уже не раз могли убедиться, подчеркнул эксперт. В этом смысле лоббизм в пользу Армении в ЕП может оказать определенное влияние на принимаемые структурой решения, считает он.

"С этим явлением нужно бороться, нужно иметь свои контрлоббистские группы, устанавливать связи в Европе не только на стратегическом, самом высоком уровне, но также на уровне политических партий. Потому что Европарламент не состоит из партий по странам, он составляется из более глобальных партий, являющихся "солянкой" из разных партий Европы. Поэтому повестка там сугубо политическая. И потому наблюдается преобладание сугубо христиански-ориентированных групп депутатов, которые, объединяясь в блоки, группы поддержки "христианского мира", очень сильно подвержены попыткам лоббирования со стороны той же Армении. С этим нужно бороться - в каждом европейском государстве иметь на межпартийном, межпарламентском уровне хорошие отношения со всеми партиями, даже с теми, кто настроен против нас. С последними нужно поддерживать отношения, разъяснять им нашу точку зрения и то, почему лоббирование армянских интересов, в конечном счете, будет невыгодно самим этим партиям, потому что Азербайджан для Европы является более надежным и важным партнером, чем Армения", - сказал Камал Макили-Алиев.

Лейла Таривердиева