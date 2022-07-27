Блинкен провел сеанс психотерапии для находящихся в прострации властей Армении

Как известно, накануне Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил в Баку и Ереван. По содержанию состоявшихся бесед можно судить о том, как воспринимается каждая из стран Вашингтоном и какая представляет для него больший интерес. Можем с уверенностью сказать, что это не Армения.

Армянская сторона очень предсказуема и провокации были ожидаемы. Пресс-служба Пашиняна цитируя Блинкена, указала, что он "выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов". Между тем, в беседе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым этот бесславно канувший в Лету институт не упоминался вообще. Трудно сказать, действительно ли в США продолжают верить в призраков по примеру Еревана, но если слова Блинкена не искажены армянской стороной, радоваться ей все равно не стоит. Потому что приговор МГ ОБСЕ уже вынесен со стороны Баку. В самой Армении с текстом приговора хорошо знакомы. В последние недели в армянских СМИ широко цитируются и комментируются следующие слова Президента Азербайджана: "необходимости в Минской группе нет, необходимости в структуре, не добившейся никакого результата в течение 28 лет, нет. Это говорим мы. Между сопредседателями Минской группы, мягко говоря, идет холодная война. Фактически они сами признают, что Минская группа нефункциональна. Российская сторона говорит, что Минская группа уже бездействует, и другие сопредседатели положили конец данному институту".

Армяне как утопающие за соломинку хватаются за каждое упоминание Минской группы. Хотя о смерти этого формата прямо в лицо своему армянскому коллеге Арарату Мирзояну заявил глава МИД РФ Лавров, а бывшие сопреды в начале года посетили регион по отдельности и в ином статусе - как представители руководителей своих государств по Кавказу. Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

На армянскую сторону, отметил он, ничего не действует. Она действительно цепляется за соломинку. На днях тот же Арарат Мирзоян после встречи с польским коллегой заявил о "ключевой роли" несуществующей уже Минской группы в продвижении мирного процесса. По-видимому, в Ереване считают, что от слова "халва" во рту у них станет слаще.

"Минской группы, именно как коллегиального посредничества, нет по факту, так как представленные в ней страны не коммуницируют. Россия действует наиболее активно, на всех уровнях, как сторона-участник трехстороннего заявления, положившего конец 44-дневной войне. Франция, вследствие откровенно односторонней, проармянской позиции и противоправных резолюций своего парламента, перечеркнула свой посреднический мандат и уступила его Президенту Евросоюза Шарлю Мишелю. Неужели США, являющиеся супердержавой, для продвижения мира на Южном Кавказе нуждаются в статусе сопредседателя в обанкротившейся Минской группе? Полагаю, что нет. Если в разговоре с Пашиняном Блинкен и упомянул МГ, то это, по всей вероятности, был всего лишь сеанс психотерапии для находящегося в прострации армянского правящего класса. Лично для меня важнее то, что, хотя Ереван, занимаясь самообманом, раз за разом выпячивает любой намек на якобы существование Минской группы, Госсекретарь Блинкен в телефонном разговоре с Президентом Ильхамом Алиевым ни о каком сопредседательстве США в этом формате не счел нужным даже упомянуть", - подчеркнул наш собеседник.

На вопрос, не было бы правильнее со стороны США помочь пациенту в лице Еревана избавиться от галлюцинаций вместо того, чтобы такими заявлениями укреплять их у больного, Расим Мусабеков иронично заметил: "Американская сторона действует щадящими методами. Думаю, потому что остерегается буйной реакции наших соседей при столкновении с реалиями".

Лейла Таривердиева