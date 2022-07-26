В Координационном штабе обсудили восстановление Карабаха

26 июля под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самира Нуриева состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Day.Az, открывая заседание вступительным словом, Самир Нуриев отметил поручения и задачи, вытекающие из выступления главы государства на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года. Была подчеркнута важность дальнейшего совершенствования деятельности штаба на основе таких принципов, как плановость, оперативность, прозрачность.

Затем состоялись обсуждения вопросов, определенных в ходе визита 5 июля 2022 года членов Кабинета министров и Координационного штаба в Суговушан и Агдам. Коснувшись переселения 41 семьи в рамках первого этапа возвращения жителей села Агалы Зангиланского района, глава штаба отметил новые задачи в связи с началом процесса Большого возвращения.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с текущей деятельностью Координационного штаба, в том числе по подготовке градостроительной документации, обеспечению населенных пунктов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктурой, а также по организации возвращения и устойчивого расселения населения.

В заключение были определены необходимые меры в связи с выполнением поставленных задач и даны соответствующие поручения.