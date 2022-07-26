Молодежный саммит Движения неприсоединения в Баку - отличная платформа для поиска решений актуальных вопросов

Источник: Агентство международной информации Trend

25-29 июля в Баку проходит Молодежный саммит стран - участниц Движения неприсоединения. В нем принимают участие представители молодежи из более 60 стран Движения неприсоединения.

Как сказал Trend участник саммита, пакистанский эксперт по стратегическим коммуникациям и лидер Молодежной организации Пакистана Кайзер Наваб, молодые делегаты со всего мира, принадлежащие к разным странам Движения неприсоединения с разной культурой и опытом, получили уникальную возможность принять участие в Молодежном саммите Движения неприсоединения в Баку, передает Day.Az.

Он сообщил, что сегодня в мире насчитывается больше всего молодых людей, чем в другие периоды истории - 1,8 миллиарда человек.

"Молодые люди вносят свой вклад в устойчивое развитие сообществ, которые они представляют, предлагая инновационные решения и способствуя социальному прогрессу. В то же время они продолжают сталкиваться с многосторонними проблемами, включая, в частности, доступ к качественному образованию, здравоохранению и достойной работе, вынужденное перемещение, различные формы дискриминации и маргинализации, которые мешают им полностью реализовать свой потенциал", - сказал Наваб.

По его словам, то, как молодые люди преодолевают эти проблемы, имеет решающее значение для прогресса человечества.

"Бакинский саммит Движения неприсоединения - это уникальная возможность, в которой непосредственно принимают участие молодые делегаты со всего мира, принадлежащие к разным странам Движения неприсоединения и представляющие разные культуры. Нынешняя молодежь прогрессивна и нестандартно подходит к различным глобальным проблемам. Таким образом, лучшие умы из разных стран - участниц Движения неприсоединения получили возможность поделиться своими идеями, найти решения проблем реального мира, а также оказать помощь в отстаивании интересов человечества", - сказал Наваб.

По его словам, молодежь стран Движения неприсоединения может сыграть важную роль в продвижении принципов этой организации, используя технологии и представляя инновационные идеи, свое видение, рекомендации, а также взгляды на текущие проблемы, с которыми она сталкивается в обеспечении устойчивого прогресса, а также то, как эти трудности могут быть преодолены путем согласованных и адекватных ответов.

"Это, действительно, отличная инициатива председателя Движения неприсоединения, Президента Азербайджана Ильхама Алиева", - сказал Наваб.