https://news.day.az/politics/1482265.html Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кельбаджаре
Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кельбаджаре
Вечером 26 июля на территории Кельбаджарского района взорвалась мина.
Как сообщили Day.Az в Министерстве Обороны, в результате взрыва мины военнослужащий Азербайджанской Армии Исбендияров Вугар Тофик оглы получил ранения.
Сообщается, что он был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение.
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