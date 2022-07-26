Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кельбаджаре

Вечером 26 июля на территории Кельбаджарского района взорвалась мина.

Как сообщили Day.Az в Министерстве Обороны, в результате взрыва мины военнослужащий Азербайджанской Армии Исбендияров Вугар Тофик оглы получил ранения.

Сообщается, что он был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение.