Военная прокуратура Кяльбаджара о подрыве на мине военнослужащего

Военная прокуратура Кяльбаджарского района распространила информацию в связи со взрывом мины на территории района.

Как передает Day.Az со ссылкой на прокуратуру, 26 июля поступила информация о том, что на освобожденной от оккупации территории Кяльбаджарского района подорвался на мине командир N-ской воинской части министерства обороны Вугар Исбендияров.

"Сотрудниками военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. В ходе предварительного расследования было установлено, что Вугар Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли Кяльбаджарского района получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине. По данному факту в Военной прокуратуре Кяльбаджарского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 (умышленное убийство, покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды) Уголовного кодекса АР. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.