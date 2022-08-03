Присутствие незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе нарушает стабильность в регионе

Присутствие незаконных армянских вооруженных формирований в Карабахе становится причиной вооруженных инцидентов. Продолжающиеся перестрелки нарушают стабильность в регионе и не способствуют нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Действительно, необходимо стремление к решению оставшихся вопросов. Для этого нужно начинать настоящий диалог и в этой ситуации не должно быть ни победителей, ни побежденных. Такая должна быть атмосфера этого диалога.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Как отметил наш собеседник, поражение во Второй карабахской войне стало очень болезненным для армянского общества. Тем не менее, продолжил он, мир с Азербайджаном крайне необходим для Армении.

"Азербайджанский и армянский народы должны научиться понимать друг друга. Возможно, что если даже переговоры буксуют, то нужно постараться устроить какие-либо культурные мероприятия, пытаться культурно сблизиться. Потому что политики в Армении опасаются предстать азербайджанофилами перед широкими массами, при этом прекрасно понимая, что Армения потерпела в военном столкновении поражение. Но руководство Армении затрудняется сказать это обществу, говорить о диалоге и о невозможности реваншизма, поскольку настроения в обществе скорее реваншистские. Значит армянскому правительству нужно как-то маневрировать", - заявил российский эксперт.

По его словам, одним из возможных способов для налаживания отношений является проведение месяца культуры Азербайджана в Армении и наоборот. Затем могут последовать переговоры по восстановлению и развитию в дальнейшем торговых отношений.

"Это был бы хороший выход из нынешней ситуации, потому что обострение невыгодно ни одному игроку в регионе: ни России, ни Ирану, ни Турции. Поскольку сейчас никто не знает, чем может обернуться новое противостояние, которое, по сути, не в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", - заключил Василий Колташов.

Махир Будагов