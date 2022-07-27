Некоторые пользователи соцсетей вызваны в Генпрокуратуру, один человек арестован

В последние дни пользователями некоторых социальных медиа с целью подрыва имиджа азербайджанской армии, работы, проводимой по укреплению обороноспособности государства, тиражировалась не соответствующая действительности информация.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, для предотвращения явлений, имеющих целью нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, лица, допустившие такие действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру.

Так, пользователи социальных медиа - руководитель сайта jamaz.info Ибишбейли Фикрет Фарамаз оглу, руководитель сайта miq.az Алышов Агиль Балабек оглу, житель города Ширван Исмаил Эльчин Ханкерем оглу, житель Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительница Хачмазского района Фаталиева Нурана Этибар гызы были предупреждены в соответствии со статьей 22 Закона "О прокуратуре" о недопустимости подобных негативных ситуаций в будущем.

Кроме того, в соответствии со статьей 24 закона "О прокуратуре" в отношении Шахмурадова Тофига Тахмураз оглу в связи с размещением им на своей странице в социальной сети "Facebook" информации, запрещенной законом, было возбуждено уголовное дело по статье 388-1.1.1 (размещение в информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации, а также непресечение размещения такой информации) Кодекса об административных правонарушениях, которое направлено на рассмотрение в суд Низаминского района города Баку.

Решением суда Тофигу Шахмурадову назначено наказание в виде административного ареста сроком на один месяц.

Генеральная прокуратура Азербайджана, обращаясь к субъектам медиа и пользователям социальных сетей, заявляет, что распространение непроверенной информации без проведения какого-либо ее уточнения в государственных структурах является недопустимым и влечет ответственность, предусмотренную законодательством.

В отношении лиц, допустивших подобные ситуации, будут приняты соответствующие меры в соответствии с требованиями действующего законодательства.