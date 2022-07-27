Али Нагиев принял участие в заседании конференции органов спецслужб тюркоязычных государств

26 июля в кыргызском городе Чолпон-Ата состоялось XXIV заседание конференции органов спецслужб тюркоязычных государств.

Как сообщили Day.Az в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в мероприятии, наряду с делегацией, возглавляемой начальником СГБ генерал-полковником Али Нагиевым, приняли участие руководители и другие представители спецслужб Турции, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. На заседании были заслушаны доклады руководителей организаций по безопасности тюркоязычных государств.

Начальник СГБ генерал-полковник Али Нагиев в своем выступлении с удовлетворением отметил, что инициатива возглавляемой им организации о присоединении Конференции к Организации тюркоязычных государств была поддержана странами-членами и на этом заседании в связи с этим будет подписан Протокол о намерениях, а также он высказал предложение изменить название организации на "Органы спецслужб тюркских государств". Начальник СГБ, отметив, что глобальные катаклизмы и процессы, происходящие в мире, оказывают серьезное влияние на атмосферу безопасности в регионе, подчеркнул важность пересмотра совместной деятельности тюркоязычных государств, выразил особую обеспокоенность в связи с новыми проявлениями международного терроризма, транснациональной организованной преступности, экстремизма и радикализма, добавив, что приток беженцев из соответствующих стран в результате войн и конфликтов создал условия для расширения возможностей передвижения между странами радикально настроенных лиц. В связи с указанными вопросами была подчеркнута необходимость налаживания максимально тесных связей сотрудничества между органами спецслужб тюркоязычных государств, более эффективной организации взаимного обмена информацией и опытом, дальнейшего продолжения совместных усилий.

В своем выступлении генерал-полковник Али Нагиев отметил, что на территории некоторых соседних стран на регулярной основе продолжается деятельность ряда радикальных кругов, направленная на подрыв стабильности и спокойствия в регионе и внутри Азербайджана. Он довел до внимания, что, к глубокому сожалению, реваншистские силы в Армении до сих пор не отказались от своих провокационных намерений и оппозиция этой страны предпринимает серьезные попытки подорвать процесс нормализации азербайджано-армянских отношений. Генерал-полковник отметил, что в результате бдительности азербайджанских спецслужб будут решительно предотвращаться любые связанные с этим возможные негативные ситуации.

В завершение конференции состоялась церемония подписания государствами-членами соответствующих документов.