Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Судана в России

27 июля 2022 года посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Республики Судан Мохаммеда Эльгазали Эльтижани Сирраджа по его просьбе, сообщили Day.Az в среду в посольстве Азербайджана.

На встрече посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов. Он также проинформировал посла Судана о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях.

Коснувшись двусторонних отношений между нашими странами, Полад Бюльбюльоглу отметил наличие широких возможностей для их развития, в особенности в сферах туризма, науки, образования и культуры, а также в рамках международных организаций.

Также азербайджанский дипломат проинформировал своего суданского коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, истории конфликта, переговорном процессе, о 4-х общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций. Полад Бюльбюльоглу отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне. Наряду с этим, он сообщил о положениях общеизвестного трехстороннего Заявления и в целом постконфликтном периоде, а также о масштабных работах по реставрации и реконструкции, проводимых на наших освобожденных территориях.

Посол Азербайджана выразил благодарность суданской стороне за признание 1 сентября 2014 года комитетом по внешним связям Национального Собрания Республики Судан актом геноцида и преступлением против человечности кровавой расправы, совершенной армянскими вооруженными силами против мирного населения Азербайджана в городе Ходжалы в феврале 1992 года, и подчеркнул историческую важность данного шага суданской стороны для нашей страны. Полад Бюльбюльоглу высоко оценил поддержку Суданом справедливой позиции Азербайджана в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Мохаммед Сиррадж отметил, что Азербайджан является для его страны дружественным государством и подчеркнул, что Судан, который так же столкнулся с сепаратистскими тенденциями, хорошо понимает Азербайджан и будет выступать с той же позицией на различных международных платформах и впредь.

В завершение встречи гостю были вручены изданные Фондом Гейдара Алиева книги "Хроника Победы" и "Карабах: до и после оккупации".

Мохаммед Сиррадж выразил благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.