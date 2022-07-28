https://news.day.az/politics/1482577.html В Азербайджане будет больше женских групп по разминированию - британский посол
В Азербайджане будет больше женских групп по разминированию - британский посол
Вскоре в результате британо-азербайджанского сотрудничества в Азербайджане будет больше женских групп по разминированию.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп.
"Это Мария, которая управляет собаками-миноискателями. Она единственная женщина в команде по разминированию в Азербайджане. Вскоре в результате британо-азербайджанского сотрудничества в Азербайджане будет больше женских групп по разминированию. Они внесут важный вклад в обеспечение безопасности людей, возвращающихся на эти земли", - говорится в публикации.
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