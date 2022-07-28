https://news.day.az/politics/1482652.html Военные корабли Азербайджана находятся в России - ФОТО
Военные корабли Азербайджана находятся в России - ФОТО
В соответствии с планом совместных военных действий между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Российской Федерации сторожевые корабли ВМС Азербайджана "G-121" и "G-129" находятся в России.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны.
Сообщается, что торжественная церемония встречи наших военных моряков состоялась в каспийском порту Каспийской флотилии Российской Федерации.
Корабль и личный состав ВМС Азербайджана примут участие в ряде мероприятий.
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