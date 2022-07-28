Военные корабли Азербайджана находятся в России

В соответствии с планом совместных военных действий между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Российской Федерации сторожевые корабли ВМС Азербайджана "G-121" и "G-129" находятся в России.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство обороны.

Сообщается, что торжественная церемония встречи наших военных моряков состоялась в каспийском порту Каспийской флотилии Российской Федерации.

Корабль и личный состав ВМС Азербайджана примут участие в ряде мероприятий.