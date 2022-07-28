Распространение ложной информации об армии недопустимо

Сообщение Генпрокуратуры о распространении недостоверной информации некоторыми сайтами и пользователями социальных сетей в целях подрыва репутации азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также для того, чтобы бросить тень на работу, проводимую в направлении укрепления обороноспособности государства, доказывает то, что некоторые до сих не извлекли уроков из апрельских и Товузских боев, а также 44-дневной войны. Все это также свидетельствует о том, насколько опасной с точки зрения защиты общественных интересов является позиция постоянно недовольных лиц, пытающихся противостоять закону "О медиа", а также соответствующим законодательным актам, связанным с информационной безопасностью.

Об этом сказал Trend политический обозреватель, заслуженный журналист Эльчин Мирзабейли, передает Day.Az.

По его словам, гибкая реакция Генеральной прокуратуры на происходящее должна быть, безусловно, оценена.

"Но защита общественных интересов - это задача не только Генеральной прокуратуры, правоохранительных органов и органов безопасности. Как у государства есть обязанности перед гражданами, которые вытекают из Конституции и других законодательных актов, так и у граждан есть обязанности и ответственность перед государством. Как говорится в пункте 3 статьи 24 Конституции Азербайджана, "Права и свободы включают в себя ответственность и обязанности каждого перед обществом и другими лицами. Злоупотребление правами не допускается".

Происходящее еще раз актуализирует вопросы, содержащиеся в распоряжении Президента Азербайджана от 24 сентября 2014 года "О некоторых мерах безопасности на линии соприкосновения Вооруженных сил Азербайджанской Республики и вооруженных сил Республики Армения".

В указанном распоряжении подчеркивается важность организации разъяснительной работы среди жителей населенных пунктов, расположенных в прифронтовой зоне, о недопустимости распространения информации относительно дислокации войск, военно-политических и оперативных условий, а также иной информации, способной нанести ущерб национальной безопасности Азербайджана. Некоторые моменты, содержащиеся в сообщении Генеральной прокуратуры, также свидетельствуют о том, что этот процесс должен быть постоянным, а просветительская работа - непрерывной", - сказал Мирзабейли.

Кроме того, как отмечается в распоряжении, министерство обороны Азербайджана должно принять меры по повышению гибкости работы пресс-службы министерства в связи с информированием населения о ситуации в прифронтовой зоне, отметил политический обозреватель.

"Этот процесс должен не носить характер кампании, а осуществляться более профессионально и гибко.

Все вышесказанное обуславливает необходимость более жесткой борьбы с лицами, злоупотребляющими свободой слова, выражения мнений и печати, с теми, кто пытается зарабатывать деньги незаконным путем, используя подконтрольные им интернет-ресурсы, кто не понимает своей ответственности перед обществом и государством, порочит имя журналиста.

Свобода слова, мнений и печати ни в коем случае не должна угрожать безопасности гражданина, общества и государства, ущемлять общественные интересы.

В пункте 2 статьи 10 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" отмечается, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

Осуществляемые Генеральной прокуратурой меры не только полностью отвечают требованиям Конвенции "О защите прав человека и основных свобод", но и служат обеспечению безопасности граждан Азербайджана, защите общественных интересов", - сказал Мирзабейли.