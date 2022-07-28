Потомок Панахали хана посетит Шушу

В III Летнем лагере диаспорской молодежи, который пройдет в Шуше, примет участие потомок основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, Мухаммедали Акперов, родившийся и выросший в Испании, приехал на родину.

"III Летний лагерь диаспорской молодежи будет организован Государственным комитетом по работе с диаспорой и Фондом Гейдара Алиева 2-8 августа 2022 года в городе Шуша в рамках "Года Шуши". Партнерами агеря являются Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Фонд молодежи, Государственное агентство по туризму и управление Шушинского государственного заповедника", - говорится в информации.