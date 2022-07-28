Ни один международный институт не заявил о своей роли в восстановлении Карабаха.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на мероприятии ASAP Forum 2022, организованном Фондом молодежи и Платформой азербайджанских студентов и выпускников (ASAP).

По его словам, ущерб, нанесенный азербайджанским территориям во время оккупации, очевиден.

"Но пока ни один международный институт не заявил о своей роли в восстановительных работах, о какой-либо поддержке, даже в процессе разминирования. Мы рассчитываем только на собственные возможности и ресурсы. Хотя это не очень приятная новость, она является основой для понимания той ответственности, которую мы несем. Как мы освободили Карабах, так и несем ответственность за его восстановление. Размер нанесенного Карабаху ущерба можно сравнить лишь с ущербом, нанесенным европейским странам в результате мировой войны", - сказал Гаджиев.

Говоря о европейских странах, нельзя забывать о том, что речь идет о большом континенте, у которого есть такой союзник, как США, отметил глава фонда.

"Речь идет о фантастических финансовых ресурсах. А наша сила - в нашей солидарности. Несмотря на то, что со дня окончания войны прошло два года, мы до сих пор не можем подсчитать нанесенный ущерб, речь идет об огромной цифре. Она может выражаться десятками миллиардов. Процесс восстановления требует длительного времени", - сказал Гаджиев.